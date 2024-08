22 aout à Sisco : « Duo di luce », le duo qui enchante l’été corse

Elodie Tisserrand à la voix de cristal fût récemment la soprano-récitante (seule en scène) pour la création mondiale de l’opéra de Fabian Panisello « Les Rois Mages » avec le Plural Ensemble et le Unitedberlin Ensemble. Mais elle a aussi ravi les spectateurs dans le rôle de Cendrillon de Jules Massenet, Cherubino Des Noces de Figaro de Mozart ou encore Polly de l’Opéra de 4 sous de B.Brecht. En Corse, où elle puise ses racines du côté de Sisco, tout au long de cet été avec « Opéra déconfiné » du CALMS (Collectif des Artistes Lyriques et Musiciens pour la Solidarité), elle promeut avec succès l’opéra dans les villages du Cap Corse et les quartiers prioritaires de Bastia.

Armand Paoli est un accordéoniste aux doigts d’or, un virtuose du piano à bretelles. Il exerce depuis 35 ans en tant que soliste et accompagnateur du chanteur Maï Pesce et du groupe I Ghjami Aghjalesi. Il fut sélectionné pour représenter la Corse au Grand Prix d’Étoile d’Or du 20e Festival d’accordéon au Zénith de Paris. Sous la houlette de Pascal Sevran, il fit partie des « Baladins de l’accordéon ».

Lui aussi enfant de Sisco, la rencontre était inévitable avec Elodie. Dans une production AAJCG CORSICA*, ils mettent leurs talents au service de la musique et du chant et proposent cet été un merveilleux « Duo di luce ».



Au programme du concert

Valse ajaccienne (P.Chiesa), Accordéon Vivere (C.Bixio) Ciuciarella, chant traditionnel corse Voi che sapete (Noces de Figaro, Mozart), Badinerie (Bach), accordéon Una Voce poco fa, (Le Barbier de Séville, Mozart ), Chitarra romana (E.Di Lazzaro), Zilimbrina ( chant traditionnel corse), O sole mio (E.Di Capua), Libertango ( A.Piazzola), accordéon Ave Maria (Schubert), Sérénade(Shubert), Extrait de Libiamo ( Traviata de Verdi) O bella Ciao (chant traditionnel de Mondine,) Funiculi Funiculi (L.Denza).



Les prochaines dates

22 août 21 heures : Sisco (Église Saint-Martin)

28 août 21 heures : Pietrabugno (Église Santa Lucia)

29 août 21 heures : Vescovato (Église Saint-Martin)