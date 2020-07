1 milliard d'€ pour la transition énergétique de la Corse, des îles et des RUP européennes

Le Fonds pour une transition juste, d’un montant de 40 milliards d’euros, vise à remplir les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat, dans le respect de l’accord de Paris, de manière à accompagner les régions européennes vers une neutralité carbone à l’horizon 2050, tout en limitant les impacts socio-économiques d’une telle transformation. Aucune dotation spécifique n’était prévue pour les RUP.



Younous Omarjee, président de la Commission du Développement Régional, déclare : “La Corse, comme toutes les autres îles européennes périphériques et ultrapériphériques reste dépendante des hydrocarbures pour la production d'énergie. Cette enveloppe contribuera aux efforts déjà engagés dans son objectif d’autonomie énergétique et de commencer à prendre toute sa place dans la transition énergétique européenne. Et ce en cohérence avec ce qui était défendu par la Commission des îles de la CRPM présidée par Gilles Simeoni.”



Ce Fonds financera notamment des investissements stratégiques dans les petites et moyennes entreprises, l’économie circulaire, la formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’insertion marché du travail des travailleurs en reconversion. Le tourisme durable, l’éducation et l’agriculture pourraient également rentrer dans le champ du Fonds de transition juste.





Amendement tel qu’il a été adopté

Article 3c

Specific allocations for Outermost Regions and Islands

1% of the total of the amounts referred to in the first subparagraph of Article 3(2) and the first subparagraph of Article 3a(1) shall be a specific allocation for the islands, and 1% - a specific allocation for the outermost regions as defined in art 349 TFEU, given to the Member States concerned.