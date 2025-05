Thierry Debès (AC Ajaccio) : "Cette saison restera longtemps gravée dans nos mémoires "

Une tâche rendue encore plus difficile avec les départs d’Ibayi et Jabol-Folcarelli

Une mission rendue encore plus difficile après les départs de Christopher Ibayi et Tim Jabol-Folcarelli pour raisons financières durant le mercato hivernal : « Forcément, en tant qu’entraineur, je n’étais pas heureux. Mais, le club a été très honnête vis-à-vis du staff. On nous a dit que si on voulait être payés jusqu’à la fin de la saison, nous n’avions pas le choix, il fallait faire cet effort. Mais nous étions prêts à le faire et j’avais vraiment confiance en ce groupe et en nos jeunes. Ceux qui ont remplacés Tim et Chris ont réussi à les suppléer de très belle manière. Nous avons aussi pu compter sur des joueurs comme Santelli, qui ont retrouvé leur niveau d’avant et nous avons aussi connu beaucoup moins de joueurs blessés que durant la première partie de saison. J’ai eu quasiment le groupe au complet sur tout le cycle retour. On a beaucoup individualisé nos entrainements et cela a été une clé sur la deuxième partie de saison ».



Malgré son maintien sportif assuré, Thierry Debès veut terminer la saison de la meilleure manière possible même si l’adversaire en face est le Paris FC, dauphin de Lorient, et qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine : « Cela va être une belle fête pour eux. Ils vont fêter leur montée dans un stade à guichets fermés et ils vont vouloir gagner mais on va y aller pour les embêter au maximum et essayer de gratter un point. On va jouer le match à fond. Il n’y aura pas de cadeaux de mon côté, ce sont les plus compétitifs qui vont jouer. On y va pour faire un résultat ». Seule certitude, et comme cela avait été annoncé, Quilicchini gardera les buts ajacciens tandis que Puch remplace Jacob au sein du groupe. Après une dernière séance collective ce vendredi, les joueurs sous contrat partiront directement en vacances dès la fin du match tandis que les dirigeants ajacciens œuvrent toujours en coulisses pour le rachat du club.



Le groupe ajaccien face au Paris FC

Quillichini, Sollacaro, Strata, Campanini, Kouassi, Huard, Vidal, Ayessa, Bamba, Puch, Anziani, Barreto, Mangani, Everson, Chegra, Touré, Santelli, Kanté