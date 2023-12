​De Gaulle Eid, de Bastia à Porto-Vecchio, ses documentaires à l'honneur

Le réalisateur et producteur De Gaulle Eid est à l’honneur cette semaine. Ce lundi 4 décembre, c’est la Fabrique de théâtre de Bastia qui l’accueille, à 19 heures, pour la projection d’Apartés. Dans ce film documentaire, qu’il a réalisé en 2020, De Gaulle suit quatre femmes, issues des quartiers sud de Bastia qui, pour rompre la solitude, par goût ou par défi, s’engagent dans une aventure unique : monter sur scène pour la première fois de leur vie. Durant six mois de chassé-croisé, entre sphère privée et plateau de théâtre, les frontières s’estompent peu à peu, ouvrant des perspectives inédites. Apartés, ( lire ici ) soutenu par le CNC, la Collectivité, la ville de Bastia et France télévisions avait été présenté en avant-première aux festivals de Lama et Arte Mare.Après cette projection bastiaise, Apartés est proposé ce mardi 5 décembre, à 18 heures, à la Cinémathèque de Corse – Casa di Lume – de porto-Vecchio. De Gaulle Eid, présent, accompagne également, à 20 heures, son nouveau documentaire, co-produit avec la journaliste Marie Drucker. Il s’agit de Matricule 31 000, le courage des ombres qui raconte l’histoire bouleversante d’un groupe de résistantes qui ont franchit la porte d’Auschwitz en chantant la « Marseillaise ». Ce film réalisé par Frédéric et Niagara Tonelli évoque le sort de plusieurs grandes résistantes françaises parmi lesquelles Danielle Casanova, décédée à Auschwitz en 1943, à seulement 34 ans.Entre les deux projections, l’équipe de la Cinémathèque a prévu, à 19 h 15, un apéritif. Pour rappel, Matricule 31 000, le courage des ombres, a fait fait l’ouverture du Figra (festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société) qui se tenait à Douai du 30 mai au 4 juin dernier. Il a également été diffusé sur la chaîne Histoire.tv