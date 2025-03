​Ajaccio : une centaine de participants à la "course de la diversité" au profit du handicap

Une première édition réussie

Sur le continent, et notamment à Paris, la course qui se déroule au Bois de Vincennes est devenue une épreuve incontournable avec plus de 2 500 participants chaque année. Un tel succès a mené l’organisation à devoir refuser du monde. En Corse, c’est au cœur du domaine Peraldi à Ajaccio que s’est déroulée la première édition qui ne demande qu’à grandir au fil des ans : « Je veux que la Corse devienne un point fort de la pratique du sport en entreprise. Ici, les gens sont intéressés par une pratique sportive, et pas forcément de haut niveau. Ils sont demandeurs d’une activité physique. On essaye de répondre à ces attentes. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir pu accueillir une centaine de participants et une grande diversité d’entreprises de Veolia jusqu’aux très petites entreprises qui sont nombreuses sur l’île. Il faut bien comprendre que le monde de l’entreprise est vaste, car il concerne tous les secteurs où il y a des salariés, comme par exemple les Pompiers ou les Gendarmes ». Les participants se sont mesurés sur le parcours des vignes d’Ajaccio avec plusieurs formats proposés en solo ou en duo sur des distances de 3 et 6 km. La journée s’est ensuite clôturée avec une remise des coupes et des médailles dans une ambiance conviviale.



Créé en 2010, le Comité Régional du Sport Entreprise porté par Roger Paoletti et Damien Mercadier veut grandir et proposer plusieurs évènements annuels pour poursuivre son développement : « Il y a un avenir intéressant qui s’annonce pour notre ligue. Nous proposons déjà une licence qui permet de pratiquer diverses activités dans les domaines les plus variés possibles. Nous n’avons pas de limite, on peut toucher à toutes les disciplines. En Corse, les chefs d’entreprises jouent le jeu pour permettre à leurs salariés de pratiquer une discipline sportive. Aujourd’hui, le sport est devenu un outil de management ».



Les classements





6 km solo

1 er Charlotte Idda

2 e Marie-Laure Denechaud

3 e Wandis Le Hui



3 km solo

1 er Jade Granger

2 e Micael Bozzi

3 e Berangere Drevet