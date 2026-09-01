​Football Grand Sud - Des fortunes diverses



En Régional 1, seul le Sud FC a ramené un résultat positif de son déplacement en Balagne avec le partage des points sur la marque de 1 à 1. Pour les autres représentants, qui évoluaient à la maison, cette entame a été beaucoup plus compliquée. A

insi l'AS Porto-Vecchio qui recevait Bocognano a été dominée 3 buts à 0 sur la pelouse du Pruneddu, alors que la SVARR qui était l'hôte du FJEB a été battue 3 buts à 2 au stade Jacky Santucci.





Du côté du championnat de Régional 2, la JS Bonifacio a bien lancé sa saison à domicile en venant à bout de l'ECB 3 à 1 grâce à un triplé de Michel Ledéfunt.





Au sein du championnat de Régional 3 on avait droit à un duel de réserves entre le Gallia Lucciana et l'AS Porto-vecchio. Force est restée aux Luccianais victorieux 3 à 0.





Enfin en Régional 4, les succès sont de mise avec celui de l'AS Rocca Taravu, à Ciniccia, contre l'AFC 4 à 2 et du FC Sotta sur le terrain de Montesoro 3-0. Pour sa part, la réserve du Sud Fc a dominé, à la maison, San Antonu 4-2. Seule la réserve de la SVARR a connu la défaite sur le terrain du FC Bigode 2 buts à 1.