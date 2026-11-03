​EN IMAGES - Quand Felì fait vibrer Florence

Une soirée florentine aux couleurs de la Corse
(Photos Gérard Baldocchi)
C’est dans le cadre historique du Teatro Niccolini, au cœur de Florence, que le chanteur originaire de Casinca a donné rendez-vous à son public pour une étape particulièrement symbolique de sa tournée célébrant ses 60 ans.
Face à l’engouement suscité par cet événement, deux représentations étaient programmées, à 16h30 et à 20h30, cette dernière affichant complet.
Sur scène, Felì a fait résonner la langue corse bien au-delà des frontières de l’île, à travers un répertoire mêlant chansons emblématiques et nouvelles compositions.
Dans la salle, les drapeaux à tête de Maure se sont élevés, rappelant combien la musique demeure un puissant vecteur d’identité, de transmission et de rassemblement.
Corsica Ferries : bien plus qu’une traversée, une véritable escapade culturelle
Pour l’occasion, Corsica Ferries avait organisé une escapade exceptionnelle au départ de Bastia, permettant aux amoureux de la chanson corse de rejoindre Florence et d’assister à ce rendez-vous musical.
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, les participants ont ainsi pu profiter d’un séjour associant voyage, découverte de la Toscane et concert.
Une initiative qui illustre parfaitement la volonté de rapprocher la Corse et l’Italie à travers des expériences culturelles et humaines.
Car au-delà du spectacle, cette escapade représentait une véritable occasion de partager des moments privilégiés entre passionnés, réunis autour d’un artiste profondément attaché à ses racines.
Un grand concours pour offrir le rêve à deux gagnants
Afin de rendre cette expérience accessible à de nouveaux spectateurs, Corsica Ferries, Corse Net Infos et Océane Baldocchi s’étaient associés pour organiser un grand concours sur les réseaux sociaux.
À la clé, deux lots exceptionnels permettant chacun à deux personnes de vivre cette aventure florentine.
Chaque gagnant remportait une traversée aller-retour au départ de Bastia pour deux personnes, avec cabine, véhicule ou transport jusqu’au concert pris en charge, ainsi que deux places idéalement situées pour assister à la représentation de Felì.
Une belle manière de faire découvrir Florence tout en mettant à l’honneur la culture insulaire.
Cette opération témoigne également de la capacité des acteurs du tourisme, des médias et de la création de contenu à unir leurs forces autour d’événements fédérateurs.
C’est dans le cadre historique du Teatro Niccolini, au cœur de Florence, que le chanteur originaire de Casinca a donné rendez-vous à son public pour une étape particulièrement symbolique de sa tournée célébrant ses 60 ans.
Face à l’engouement suscité par cet événement, deux représentations étaient programmées, à 16h30 et à 20h30, cette dernière affichant complet.
Sur scène, Felì a fait résonner la langue corse bien au-delà des frontières de l’île, à travers un répertoire mêlant chansons emblématiques et nouvelles compositions.
Dans la salle, les drapeaux à tête de Maure se sont élevés, rappelant combien la musique demeure un puissant vecteur d’identité, de transmission et de rassemblement.
Corsica Ferries : bien plus qu’une traversée, une véritable escapade culturelle
Pour l’occasion, Corsica Ferries avait organisé une escapade exceptionnelle au départ de Bastia, permettant aux amoureux de la chanson corse de rejoindre Florence et d’assister à ce rendez-vous musical.
Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, les participants ont ainsi pu profiter d’un séjour associant voyage, découverte de la Toscane et concert.
Une initiative qui illustre parfaitement la volonté de rapprocher la Corse et l’Italie à travers des expériences culturelles et humaines.
Car au-delà du spectacle, cette escapade représentait une véritable occasion de partager des moments privilégiés entre passionnés, réunis autour d’un artiste profondément attaché à ses racines.
Un grand concours pour offrir le rêve à deux gagnants
Afin de rendre cette expérience accessible à de nouveaux spectateurs, Corsica Ferries, Corse Net Infos et Océane Baldocchi s’étaient associés pour organiser un grand concours sur les réseaux sociaux.
À la clé, deux lots exceptionnels permettant chacun à deux personnes de vivre cette aventure florentine.
Chaque gagnant remportait une traversée aller-retour au départ de Bastia pour deux personnes, avec cabine, véhicule ou transport jusqu’au concert pris en charge, ainsi que deux places idéalement situées pour assister à la représentation de Felì.
Une belle manière de faire découvrir Florence tout en mettant à l’honneur la culture insulaire.
Cette opération témoigne également de la capacité des acteurs du tourisme, des médias et de la création de contenu à unir leurs forces autour d’événements fédérateurs.
Quand la musique devient un pont entre deux terres
La Corse et la Toscane entretiennent depuis des siècles des liens historiques, géographiques et culturels particulièrement forts.
En faisant résonner ses chansons dans l’une des plus belles villes d’Italie, Felì s’inscrit dans cette continuité, rappelant que la culture corse sait voyager tout en préservant son authenticité.
Les drapeaux corses brandis dans la salle, l’enthousiasme des spectateurs et les moments de convivialité partagés durant le séjour ont donné à cet événement une dimension dépassant le simple cadre d’un concert.
À Florence, c’est aussi une certaine idée de la Corse qui s’est exprimée : une île fière de ses traditions, de sa langue et de ses artistes, mais également ouverte sur le monde.
Une parenthèse inoubliable entre musique, voyage et émotions
Cette escale florentine restera comme un temps fort de la tournée « Sessant’anni digià ».
Entre la beauté de Florence, la convivialité du voyage organisé par Corsica Ferries et la force des chansons de Felì, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce week-end une expérience singulière.
Une aventure qui rappelle que les plus beaux voyages ne se mesurent pas seulement en kilomètres parcourus, mais aussi en rencontres, en émotions et en souvenirs partagés.
Le temps d’un week-end, Florence avait un petit air de Corse. Et la chanson insulaire, elle, n’avait plus de frontières
En faisant résonner ses chansons dans l’une des plus belles villes d’Italie, Felì s’inscrit dans cette continuité, rappelant que la culture corse sait voyager tout en préservant son authenticité.
Les drapeaux corses brandis dans la salle, l’enthousiasme des spectateurs et les moments de convivialité partagés durant le séjour ont donné à cet événement une dimension dépassant le simple cadre d’un concert.
À Florence, c’est aussi une certaine idée de la Corse qui s’est exprimée : une île fière de ses traditions, de sa langue et de ses artistes, mais également ouverte sur le monde.
Une parenthèse inoubliable entre musique, voyage et émotions
Cette escale florentine restera comme un temps fort de la tournée « Sessant’anni digià ».
Entre la beauté de Florence, la convivialité du voyage organisé par Corsica Ferries et la force des chansons de Felì, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce week-end une expérience singulière.
Une aventure qui rappelle que les plus beaux voyages ne se mesurent pas seulement en kilomètres parcourus, mais aussi en rencontres, en émotions et en souvenirs partagés.
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