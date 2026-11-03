​EN IMAGES - Quand Felì fait vibrer Florence

(Photos Gérard Baldocchi)



C’est dans le cadre historique du Teatro Niccolini, au cœur de Florence, que le chanteur originaire de Casinca a donné rendez-vous à son public pour une étape particulièrement symbolique de sa tournée célébrant ses 60 ans.



Face à l’engouement suscité par cet événement, deux représentations étaient programmées, à 16h30 et à 20h30, cette dernière affichant complet.



Sur scène, Felì a fait résonner la langue corse bien au-delà des frontières de l’île, à travers un répertoire mêlant chansons emblématiques et nouvelles compositions.



Dans la salle, les drapeaux à tête de Maure se sont élevés, rappelant combien la musique demeure un puissant vecteur d’identité, de transmission et de rassemblement.



Corsica Ferries : bien plus qu’une traversée, une véritable escapade culturelle



Pour l’occasion, Corsica Ferries avait organisé une escapade exceptionnelle au départ de Bastia, permettant aux amoureux de la chanson corse de rejoindre Florence et d’assister à ce rendez-vous musical.



Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, les participants ont ainsi pu profiter d’un séjour associant voyage, découverte de la Toscane et concert.



Une initiative qui illustre parfaitement la volonté de rapprocher la Corse et l’Italie à travers des expériences culturelles et humaines.



Car au-delà du spectacle, cette escapade représentait une véritable occasion de partager des moments privilégiés entre passionnés, réunis autour d’un artiste profondément attaché à ses racines.



Un grand concours pour offrir le rêve à deux gagnants



Afin de rendre cette expérience accessible à de nouveaux spectateurs, Corsica Ferries, Corse Net Infos et Océane Baldocchi s’étaient associés pour organiser un grand concours sur les réseaux sociaux.



À la clé, deux lots exceptionnels permettant chacun à deux personnes de vivre cette aventure florentine.



Chaque gagnant remportait une traversée aller-retour au départ de Bastia pour deux personnes, avec cabine, véhicule ou transport jusqu’au concert pris en charge, ainsi que deux places idéalement situées pour assister à la représentation de Felì.



Une belle manière de faire découvrir Florence tout en mettant à l’honneur la culture insulaire.



Cette opération témoigne également de la capacité des acteurs du tourisme, des médias et de la création de contenu à unir leurs forces autour d’événements fédérateurs.